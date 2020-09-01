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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi iddiası!
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi iddiası!

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Son Dakika | Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi iddiası!
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Sağ bek transferi arayışında olan Beşiktaş'a Roma'dan Davide Santon için iyi haber geldi...

Beşiktaş, aradığı sağ beki İtalya'da buldu! TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Davide Santon transferi için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı ekip, İtalyan sağ bek için kiralama ücreti ödemeyecek.

Davide Santon'un maaşının bir kısmını ise Roma üstlenecek.

 

Son Dakika | Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi iddiası

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