Son Dakika | Beşiktaş, Davide Santon transferini bitirdi iddiası!

Beşiktaş, aradığı sağ beki İtalya'da buldu! TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Davide Santon transferi için Roma ile her konuda anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı ekip, İtalyan sağ bek için kiralama ücreti ödemeyecek.

Davide Santon'un maaşının bir kısmını ise Roma üstlenecek.

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