Son Dakika | Beşiktaş, corona virüs test sonuçlarını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, dün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Siyah beyazlı ekibin sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün imzasıyla kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."

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