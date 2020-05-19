Son Dakika | Beşiktaş, corona virüs test sonuçlarını açıkladı!
Beşiktaş, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere yapılan tüm testlerin negatif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, dün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
Siyah beyazlı ekibin sağlık ekibi danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün imzasıyla kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"18 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir."
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