Son dakika: Beşiktaş çifte kupa için İzmir'e gidiyor! Adem Ljajic...

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçından 3 gün sonra yine İzmir'de ve aynı statta bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş 3 günde her iki kupayı da kazarak sezonu çifte kupa ile kapatmak amacında.

7 gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 6 puan önünde yer alan ve Telekom Arena'ya şampiyon olma ihtimaliyle giden Beşiktaş, önce Galatasaray'a, 3 gün sonra da kendi sahasında Fatih Karagümrük'e kaybetti. Aynı dakikalarda Fenerbahçe'nin yenilip, Galatasaray'ın Denizli'den galip dönmesiyle Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşitlendi ve şampiyonluk son maça kaldı.

İkili averajlar da eşit olduğu için genel averaja bakılacağı için, Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenmesinin yanında, mümkün olduğunca fazla gol atması da gerekiyor. Siyah beyazlılar Galatasaray'dan +2 fazla averaja sahip olduğundan, Galatasaray'ın şampiyon olması için Beşiktaş'tan 3 gol fazla atması gerekiyor. Bu ihtimal göz önüne alındığında, siyah beyazlılar Göztepe'ye karşı önce 3 puanı alacak skoru, peşinden de şampiyonluğu sağlamlaştıracak golleri atmak için uğraşacak.

ATİBA DÖNÜYOR LJAJİC NETLEŞMEDİ

Beşiktaş, ligin son maçına yine sakat futbolcuların olduğu eksik bir kadroyla çıkacak.

Milli takımda sakatlandıktan sonra bir türlü iyileşemeyen Aboubakar, Göztepe maçında da takımı yalnız bırakacak. Aboubakar'ın yanı sıra sezonu kapatan Cenk ve Hasic kadroda olmayacak. Sakatlığını yeni atlatan ve saha koşularına başlayan Oğuzhan'ın da oynaması beklenmiyor. Karagümrük maçında omzu çıkan Ljajic ise, oynayacak duruma gelmesi halinde onbirde maça başlayacak. Gökhan Töre de bireysel antrenör eşliğinde çalışıyor ve son durumu maç günü belli olacak.

Fatih Karagümrük maçında cezalı olan Atiba'nın dönecek olması Beşiktaş'ı kadro açısından güçlendiren bir dönüş olacak.

Siyah-beyazlıların Göztepe karşısındaki muhtemel onbiri şöyle; "Ersin-Rosier-Vida-Welinton-Rıdvan-Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic (Dorukhan) -N'Koudou-Larin"

GÖZTEPE'DE SON DURUM

Ligde sadece 1 galibiyet aldığı son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda galip gelemediği son 3 müsabakada Galatasaray'a 3-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilirken, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.



Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.



Yedek kaleci kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic'in sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte, son Gençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Kerim Alıcı ve Fousseni Diabate'nin durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 54. RANDEVUDA

Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 54. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 27'sini Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 86-49 üstünlüğü bulunuyor.

Bu sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



- İzmir'deki son 2 maçı Göztepe kazandı



İki takım arasında İzmir'de oynanan son 2 maçta Göztepe, rakibine üstünlük kurdu. Geçen sezon rakibini 2-1 mağlup eden Göztepe, 2018-2019'da evinde oynanan maçı da 2-0 kazandı.



Bu arada İki ekip, yarın yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 27. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 10-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 34, Göztepe ise 26 gol attı.



Göztepe, İzmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6'sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.



- Farklı skorlar



İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.



2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.



Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 53 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

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