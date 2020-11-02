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Haber Giriş: 02.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş cephesinden Dorukhan Toköz açıklaması! Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe...

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Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz için Beşiktaş cephesinden açıklama geldi. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, başkan Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan Toköz hakkındaki açıklamalarını aktardı.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Metin Keçeli, başkan Ahmet Nur Çebi ile Dorukhan Toköz konusunda yaptığı sohbet hakkında konuştu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Metin Keçeli, ismi bir dönem Fenerbahçe ile anılan yetenekli oyuncunun geleceğine adir önemli ifadeler kullandı ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği sohbette Çebi'nin Dorukhan Toköz hakkındaki söylemlerini aktardı.

AHMET NUR ÇEBİ, DORUKHAN TOKÖZ HAKKINDA NE DEDİ?

"Sayın Ahmet Nur Çebi, Dorukhan konusunda kararlı. Aramızdaki sohbette bana bunu hissettirdi. Bu futbolcu Beşiktaş’a düşük bir maliyetle geldi. Milli Takım gibi herkesin olmak istediği aşamaya kadar yükseldi. Ahmet Nur Çebi, araya menajerlerin sürekli girmesinden rahatsız. Menajer meselesini kendine yediremiyor. Dorukhan’ı çok seviyor. 'Benim futbolcumla imza atmak için 1 dakikalık işim var. Biz ondan para esirgemiyoruz' diyor"

"FENERBAHÇE'YE DEĞİL AVRUPA'YA GİDER"

“Dorukhan profesyonel bir futbolcu. Dorukhan’ın Fenerbahçe’ye değil Avrupa’ya gideceğini düşünüyorum. Eğer ayrılacaksa adresinin Avrupa olacağını tahmin ediyorum. Beşiktaş bence Dorukhan'ın gönlünü alarak kadroda tutmalı. Ama taviz de verilmemeli. O dengeyi yönetim kuracaktır. Çok şöhretli futbolcuların transferinde de birçok kez bulundum. Böyle durumlarda kararlı olmak önemli. Çebi, artık tecrübeli bir başkan. Gözde bir oyuncunun kazanılması önemli"

 

Son Dakika | Beşiktaş cephesinden Dorukhan Toköz açıklaması Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe...

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