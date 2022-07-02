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Son dakika: Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferini açıkladı

#Beşiktaş#Cenk Tosun#Transfer

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u bir kez daha kadrosuna kattığına açıkladı. Siyah beyazlılar, milli golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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2014-17 ve 2021 yıllarında Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, bir kez daha siyah beyazlılara döndü.

Beşiktaş'ın resmi hesabından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz; yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2014-18 yılları arasında ve 2020-21 sezonunda formamızı giyen, kazandığımız son üç Süper Lig (2015-16, 2016-17, 2020-21) ve bir Türkiye Kupası (2020-21) şampiyonluklarında pay sahibi olan Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Cenk Tosun, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığımız Cenk Tosun’a yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Beşiktaş'ın 2014-15 sezonu öncesinde Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Beşiktaş’ta 2 lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2018’in devre arasında 22 milyon Euro bonservisle Everton’a transfer oldu.

81 GOLE KATKI

2020-21’in 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş’a gelen Cenk sakatlığı nedeniyle ligde sadece 3 maç oynarken sezon sonu Everton’a geri dönmüştü.

Beşiktaş’ta çıktığı 145 resmi maçta 67 kez ağları havalandıran Cenk yaptığı 14 asistle 81 gole direkt katkı vermeyi başardı.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Transfer

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