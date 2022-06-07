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Son dakika: Beşiktaş, Burnley ile Wout Weghorst transferi için anlaştı

#Beşiktaş#Burnley#Wout Weghorst
Son dakika: Beşiktaş, Burnley ile Wout Weghorst transferi için anlaştı
İsmail ER

Beşiktaş’ta Hollandalı santrfor konusunda çok hareketli saatler yaşanıyor. Premier Lig’den düşen Burnley ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda el sıkışan siyah beyazlılar, tecrübeli golcüye de 2.5 milyon Euro maaş önerip beklemeye geçti.

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Beşiktaş, teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde yeni sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirlerken, transfer çalışmalarını da erken tamamlamak istiyor. Siyah beyazlılar, santrfor transferi için listesinin üst sıralarında yer alan Wout Weghorst konusunda önemli bir adım attı. Beşiktaşlı kurmaylar, 29 yaşındaki Hollandalı santrfor için kulübü Burnley ile görüştü ve masadan büyük ölçüde anlaşmayla kalktı. Kartal şimdi de gözünü futbolcunun kararına çevirdi. Premier Lig’den düşen Burnley ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan Weghorst için 100 bin Euro’luk kiralama bedeli ödemeyi planlayan Beşiktaş, ardından 8 milyon Euro’luk opsiyon maddesini de İngilizlere sundu.

2.5 MiLYON EURO MAAŞ

Premier Lig’de geçen sezon beklentilerin uzağında kalan Hollandalı futbolcunun, önümüzdeki sezon Championship’te forma giymek istemediği belirtildi. Beşiktaş, futbolcunun toplamda 2.5 milyon Euro’luk maaşını ödemeyi kabul ederken, bu transfer için Fenerbahçe’nin de masada olduğu ifade edildi. Buna karşın Beşiktaş’ın elini çabuk tutarak bu oyuncuyu kampa yetiştirmek istediği bildirildi. Wout Weghorst’un kararının transferde belirleyici olacağı aktarıldı.

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#Beşiktaş#Burnley#Wout Weghorst

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