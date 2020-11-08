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Basketbol
Haber Giriş: 08.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Burak Bıyıktay ayrılığını resmen açıkladı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Burak Bıyıktay ayrılığını resmen açıkladı!
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Beşiktaş Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bıyıktay’dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

Burak Bıyıktay’a hizmetleri için teşekkür eder, kamuyounun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Son Dakika | Beşiktaş, Burak Bıyıktay ayrılığını resmen açıkladı

Son Dakika | Beşiktaş, Burak Bıyıktay ayrılığını resmen açıkladı

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