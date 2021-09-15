Son Dakika: Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı öncesi gözler golcülerde! Sakatlık detayı...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

AVRUPA'DA 225. MAÇ

Borussia Dortmund maçıyla birlikte siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 225. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 327 gol gördü.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLARDAN DERTLİ

3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund'da ise sakatların sayısı, Beşiktaş'a göre daha fazla olarak göze çarpıyor.

Sarı-siyahlı ekipte Zagadou, Nico Schulz, Marcel Schmelzer, Emre Can, Giovanni Reyna ve Thorgan Hazard, sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmedi.

GÖZLER GOLCÜLERİN ÜZERİNDE

Dev mücadele öncesi iki takım da forvetlerine güveniyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan ve rakip ağları 2 kez sarsan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Beşiktaş'ın en önemli gol umudu olacak. Batshuayi'nin yanı sıra siyah-beyazlılar, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'dan da çok şey bekliyor.

Borussia Dortmund'da ise altın çocuk olarak lanse edilen Erling Haaland, takımın hücumdaki en önemli kozu konumunda.

Bu sezon Alman ekibinin formasıyla 6 maça çıkan Norveçli forvet, 8 gol atıp 4 de asist yaptı.

21 yaşındaki Haaland, son olarak oynadıkları Bayer Leverkusen maçında 2 gol ve 1 asistle oynadı.

SERGEN YALÇIN HOCA OLARAK İLK KEZ DEVLER LİGİ'NDE

Yarınki mücadele teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.

Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın'la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

GRUPLARDA TARİHE GEÇTİLER

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonu olan 2017/18 sezonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL GÖRDÜLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.