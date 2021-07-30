Son Dakika: Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Anlaşma tamam, geliş tarihi...

Uzun süredir Alex Teixeira ile transfer görüşmeleri yapan Beşiktaş mutlu sona ulaşmak üzere... Brezilyalı yıldızla yapılan pazarlıklarda son noktaya ulaşan siyah-beyazlılar, Teixeira'ya şartlarını kabul ettirdi.

A Spor'un geçtiği habere göre; Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların Brezilyalı oyuncuyla ödeme planını görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş yönetimi oyuncuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planlarken, Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlarda karantina süreci olduğu için siyah-beyazlı yönetim, Alex Texeira'yı farklı bir ülkeden İstanbul'a getirmenin planlarını yapıyor.

SOSYAL MEDYADAN ATEŞİ YAKTI

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Teixeira, Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'nın fotoğrafına yazdığı yorumla transferin bitmek üzere olduğu sinyalini verdi.

Josef de Souza, "Come to Beşiktaş" mesajıyla eşiyle olan fotoğrafları paylaşırken, bu fotoğrafa yorum yazan Teixeira, "Yakında" ifadesini kullandı.

"BAŞKAN ALEX'İ GETİR"

Valentin Rosier'yi havalimanında karşılayan Beşiktaş taraftarları, "Başkan bize Alex'i getir." şeklinde tezahürat yaparak Alex Teixeira'nın transferi için Ahmet Nur Çebi'ye çağrı yapmıştı.