Son Dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı! Galatasaray göndermesi ve 19:05 detayı...

Beşiktaş, Bernard Mensah transferini resmen açıkladı!

Siyah beyazlı kulüp, transferi 19:05'te açıklayarak ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.

Bernard Mensah ise "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı..." sözlerini kullandı.

Beşiktaş, Bernard Mensah transferini 19:05'te bu video ile açıkladı... pic.twitter.com/KJPkru3Zdp — Spor Arena (@sporarena) August 17, 2020

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