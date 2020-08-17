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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı! Galatasaray göndermesi ve 19:05 detayı...
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Haber Giriş: 17.08.2020 - 19:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı! Galatasaray göndermesi ve 19:05 detayı...

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Son Dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı! Galatasaray göndermesi ve 19:05 detayı...
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Beşiktaş, Bernard Mensah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Bernard Mensah transferini resmen açıkladı! 

Siyah beyazlı kulüp, transferi 19:05'te açıklayarak ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.

Bernard Mensah ise "Evin camından dışarı baktığımda bir otoyol görmek bana göre değildi. Benim evim deniz kenarında olmalıydı..." sözlerini kullandı.

Son Dakika | Beşiktaş, Bernard Mensah transferini açıkladı Galatasaray göndermesi ve 19:05 detayı...

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