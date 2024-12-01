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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Sergen Yalçın'la görüşecek

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Hüseyin Yücel
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Sergen Yalçınla görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 17:08

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüşecek.

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Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki hareketlilik bugün başlıyor. Giovanni van Bronckhorst’un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunun ilk adayı Sergen Yalçın.

Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek Beşiktaş’ın teklifini iletecek.

29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapan Yalçın, takımın başında çıktığı 82 maçta 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Yalçın’lı Kartal, lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.

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"YOLLARINIZI AYIRIN SONRA GÖRÜŞELİM"

Sergen Yalçın, Yücel ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede; "Hocası olan bir takımla görüşmem. van Bronckhorst'la yollarınızı resmen ayırın, ondan sonra görüşelim." demişti.

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İKİNCİ SEÇENEK ALMAN TEKNİK ADAM

Öncelikle Sergen Yalçın’la anlaşmayı planlayan siyah beyazlılar, ikna edemedikleri takdirde Alman bir teknik adama yönelecek.

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Hüseyin Yücel

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