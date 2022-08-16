Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den yeni Yasin Kol açıklaması!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Çebi, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş camiasının artık güvene ihtiyacı olduğunu ve TFFnin yapılan yanlışları düzeltmesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Türk futboluyla ilgili konular konuşuldu ama herkesin malumu olduğu üzere 2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş'ın uğradığı haksızlığı, adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine arz ettik. Sonuç itibariyle kendilerinin de bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini, tavırlarından anlamış bulunuyorum. Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bekleyeceğiz. Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendisine bağlıdır. Geçen seneki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Birçoğu çözülmesine rağmen tamamının çözülmediğini görüyoruz. Hataların, varsa kasıtların tespitinin kendileri yapması gerektiğini ifade ettik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Her şey, Beşiktaş tarzı bir tavrımız olamaz. Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek bir limiti kalmadığını ifade ettik. Benim camiam mutsuz, tedirgin. Güvene ihtiyacımız var. Bunu yapmaları gerekiyor, istediğimiz budur. Kendilerine de güvenmek istiyorum. Bekleyip yanlışları nasıl düzelttiklerini beraber göreceğiz." diye konuştu.

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"BİR CERRAH AMELİYATTA HATA YAPINCA SONU ÖLÜMLE BİTİYORSA HAKEMLERİN DE HATA YAPMA ŞANSI YOK"

Federasyonun, hakem performanslarıyla ilgili olarak kamuoyu önünde daha fazla açıklama yapması gerektiğini vurgulayan Başkan Çebi, "Biraz daha hakemlerle ilgili federasyonun, kamuoyu önünde daha şeffaf olması gerektiğini de söyledik. Nerede hata yapıldıysa ya da nerede haklıysa bunları söyleyin, dedik. Bunların cevabını kamuoyu sadece bizden ya da yorumculardan duymasın. Böyle de bir çalışma içerisindeler. Umarım sonuçlarını tüm diğer kulüpler de görecektir. Bir cerrah ameliyatta hata yapınca sonu ölümle bitiyorsa hakemlerin de hata yapma şansı yok. Adını koymuşuz hata, hata, hata Artık buraya kadar, bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

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Çebi, Beşiktaş sosyal medya hesabından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçındaki yaşanan pozisyon ile kendilerinin Alanyaspor maçında yaşadığı pozisyonun tek kare halinde paylaşıldığı fotoğraf ile ilgili olarak, "Hepsini değerlendirdik, önlerine koyduk. ’İkisinden biri doğru, hangisi?’ diye sorduk. Verdikleri cevabı 3-5 gün sonra aldıkları kararlarla beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

"YASİN KOL'U MAÇLARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Başkan Çebi, son olarak Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarında görmek istemediklerini belirterek, Tercihimiz görmemek. Kendisini istemiyorum. Camiamızın canını çok yakmıştır. Bunu da izah ettik. Gereken nasıl yapılır, ne kadar yapılır zaman içerisinde göreceğiz." diye konuştu.

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BEŞİKTAŞ'IN YASİN KOL AÇIKLAMASI

2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk’ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi’ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol’un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasbeden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasbetmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

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Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol’un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos yaratma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.

Oyunun sahada kazanılmasına engel olarak Büyük Beşiktaş Camiası’nın toplumsal huzuruna da kastedenleri şiddetle kınıyoruz.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi defalarca “Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın” derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştık. Dün sahada izlediğimiz hakemin liyakatından ve niyetinden şüphe ediyor, maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da Merkez Hakem Kurulu’ndan bekliyoruz. Camiamız bilmelidir ki konu ile ilgili Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’na gidecek ve konunun takibini sağlayacaktır.

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü tüm unsurlarıyla birlikte haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edecek ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla

Beşiktaş JK