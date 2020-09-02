Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer ve limit itirafı!

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Limit sıkıntısı çözülmeden transfer yapmamız zor. Adımız limitçi başkana çıkmış, limiti ben koymadım ki... TFF'nin verdiği limitler var, bu limitler tutmayınca getirdiğiniz oyuncuları tescil etmiyorlar.

''BİR İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR''

Beşiktaş'ın limitleri, şu an mevcut kadroya bile az geliyor. Bir iyileştirme bekleniyor. Bu iyileştirmenin olup olmayacağıyla ilgili endişelerimiz var. Covid-19 döneminin de gerekçe olması gerektiğini TFF yetkililerine ilettik. Bazı oyuncularımızın gitmesini istesek de ekonomik şartlarda anlaşamıyoruz.

''BU LİMİT ÇÖZÜLMEDEN KİMSEYİ ALAMAYIZ''

TFF Lisans Kurulu bunu değerlendiriyor ama nasıl bir sonuç çıkacağını bilmiyoruz. Bu transfer limiti çözülmeden kadroya kimseyi katamayız. Bu borç bize miras olarak kaldı. Bazı oyuncuların gitmesini istiyoruz. '3'te 2'sini öderseniz, giderim' diyorlar.

''EN AZ 7-8 OYUNCU...''

Bugün dört futbolcuya vereceğimiz maaşı, bir futbolcuya veriyoruz. Çok yüksek maliyetli oyuncularımız var. En az 7-8 oyuncu ile görüşüyoruz. Transferde önümüz açılırsa, kadromuzu güçlendireceğiz. Popülist davranmayacağız. Adımız 'Limitçi Başkan'a çıkmış. Yorumcular ne yazarsa yazsın, hepsine selam olsun. Tavrımız değişmeyecek.

''İŞİMİZ HİÇ KOLAY DEĞİL''

Önceliğimiz santrafor, sağ bek ve belki de bir kanat. Bizim işimiz hiç kolay değil. Taraftarımdan hoşgörü ve anlayış bekliyorum. Transfer yapmak için konuştuğumuz, hocamızın oyun şekline göre kovaladığımız, takipte olduğumuz birçok sporcularımız var. En az yedi sekiz tane var. Umarım, önümüz açıldığında ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışacağız.

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