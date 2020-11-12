Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın ve Cenk Tosun açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündemine dair yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanlayan Ahmet Nur Çebi, Everton forması giyen Cenk Tosun'u devre arasında transfer etmek istediğini de gizlemedi.

Ahmet Nur Çebi ayrıca siyah beyazlı takımın eski teknik patronu Abdullah Avcı'ya kırgın olmadığının da altını çizdi.

SERGEN YALÇIN İLE YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ?

"Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor. Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz. Amacımız Beşiktaş'ın başarısı olduğu müddetçe yollar ayrılmayacaktır. Bu yollarda beraber yürüyeceğiz hocamızla. Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık. "Sergen'i yine de alırdım. Şöyle bir şey kabul etmiyorum, yönetici olarak taraftar baskısıyla hoca alan biri değilim. Sergen'i takdir ediyorduk. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hoca buna uygun biridir. Getirmemizin sebebi budur"

TRANSFER KONUSU

"Transfer limitlerimize ve Beşiktaş'ın bütçesine göre hareket ederek beraberce bu transferleri yaptık. İyisi de bizim kötüsü de bizim. 'O onun transferi, bu bunun transferi.' gibi tarz ve tavırları doğru bulmuyorum. bu transferleri biz yaptık. Transferleri biz yaptık, beraber yaptık. Hocamızın içinde olmadığı, başkanın içinde olmadığı, scout'un içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamamış olabiliriz. Ekonomik sebepler de söz konusu. "2.5 milyon euro alan birinin sözleşme yapmışsınız ve faydası yok. Yerine 500 bin euroluk topçu alıyorsunuz. Yüklediğiniz yük 500 bindir. 500'lük topçu katkı veriyorsa 2.5'u görmezsiniz. Çalışmayan arabayı ha garaja ha sokağa çekmişsiniz."

CENK TOSUN AÇIKLAMASI

"Ara transferde Cenk Tosun'u kadromuza katmayı isteriz. Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur"

"Bir kaleci oynayarak iyi bir kaleci olabilir. Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edeceksiniz. İkisinden de şahsen çok umutluyum, hocamız da onlardan çok umutlu. Ersin ve Utku'nun önünün kesileceği bir operasyon Beşiktaş'a yarar sağlamaz."

"ABDULLAH AVCI'YA KIRGIN DEĞİLİM"

"Abdullah Hoca'ya kızgın olmak söz konusu değil, kırgın olmak haddime değil. Hocamız o an gerçekten üst üste yenilgiler, mağlubiyetler yordu. O da çok bunaldı. Kendisiyle yapmış olduğum konuşmada tavrı, tarzından daha fazla katkı veremeyebilir çekincesi vardı"

ŞENOL GÜNEŞ SÖZLERİ

"Şenol Hocamız, takıma oyuncu bulmakta zorlanıyor. Yerli hocaların gittikleri takımlarda Türk oyuncu oynatmalı. Hoca sol bek bulamıyorum, getirin oynatacağım diyor. Bunu tüm Türk hocalara söylüyor"

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...