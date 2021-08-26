Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Şampiyonlar Ligi kurası için dikkat çeken sözler!

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi kurayı değerlendirdi.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

"Hepsi özel takımlar, büyük takımlar. İçlerinde daha iyi olanlar var ama hepsi iyi takımlar. İşe ülke puanı olarak bakmak istiyorum. Beşiktaş'ın vereceği katkının, önümüzdeki senelere faydalı olmasını diliyorum. Avrupa'da diğer takımlarımız da var. Fenerbahçe çok şükür eleyerek geri geliyor. İnşallah diğerleri de başarılı olur."

"Her puan ülkeye yarayacak. Hep beraber başarılı olalım. Şu an Avrupa'da mücadele eden bütün takımlara başarılar diliyorum. Fenerbahçe turu geçti, sevindik. Rakip kulüp başkanlarını da tribüne davet ediyorum. Beraber maç izlemeye davet ediyorum. İnşallah başarılı oluruz."

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