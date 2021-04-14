Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz ve Galatasaray açıklaması!

Ahmet Nur Çebi, kulübün finansal yapısı ve son gelişmeler hakkında konuşurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara da cevap verdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sözleri şu şekilde;

Finansal anlamda, bugüne kadar hiç olmadığı kadar rahat durumdayız. 6 ay boyunca maaş almayanların, son 1-2 ay içinde maaş almayıp da bunu gündeme getirdiklerini düşünmüyorum. Pandemiden zarar gördük. Çalışanlarımızın hiç mağdur olmadığı bir süreç yaşıyoruz.

'''ZEMİN TÜRKİYE'NİN GENEL SORUNU''

Türkiye'nin genel bir sorunu bu zemin. Bunun arkasında Kulüpler Birliği Başkanı olarak duracağım. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Federasyonun da destek vereceğini hissediyorum.

''MUSTAFA CENGİZ BEY BU YÜZDEN SUÇLAMIŞTIR''

Mustafa Cengiz Bey, Kulüpler Birliği'nden istifa etmiştir. Ben kendisine mesaj attım, hangi kararlar alındı ve sizi rahatsız etti diye. Cevap alamadım. Kaybedilen maçlardan sonra, kulüp başkanları hakemleri suçlar. Mustafa Cengiz Bey, hakemleri bu yüzden suçlamıştır. Zamanında biz de suçladık. Biz Galatasaray'dan daha fazla hakemlerden mağdur olduk.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...