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Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF, hakem ve Önder Karaveli açıklaması

#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#TFF
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden TFF, hakem ve Önder Karaveli açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu ziyareti sonrasında siyah beyazlı kulübün gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

Hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş'ın başkanı olarak buraya defalarca kez geldim. Görevimin, birinci aşamasını bu şekilde yapmaya gayret ettim. Ben gelmeden daha evvel yapılan bir toplantı vardı. Sayın Ali Koç ve Sayın Ahmet Ağaoğlu katılmış. Sayın Süleyman Hurma da keza. Ben toplantıya yetişemedim. Camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben kulübün bürokrasisini yönetmek zorundayım. Benim bunları yapmadığım şekilde algı yapılmasını doğru bulmuyorum.

Büyük mücadele edildiğini biliyorum. Samimi bir şey ifade etmek istiyorum, sezon sonunu geçtikten hemen sonra veya geçmeden dahi, Türk futbolundaki hakemlik sorununun, şu anki çalışmalarla biteceğini hissediyorum. VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ceza kurumu da mükafat kurumu gibi kullanılmalıdır. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

TFF'nin, Kulüpler Birliği'yle yürüttüğü çalışmanın meyvesini vereceğini düşünüyorum. Beşiktaş'a verilen zararla ilgili mücadele verdiğimin bilinmesini istiyorum. Bunu doğru şekilde yürütmek zorundayım. Ben, Beşiktaşım için gerekeni doğru bildiğim yolda yapmaya devam edeceğim. TFF'nin bakışının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar.

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Televizyonların karşısına geçerek, elimizi masaya vurarak, bağırarak çağırarak, iyilerin de kötülerin de yandığı bir ortamın bir Beşiktaşlı olarak bana yakışmadığını düşünüyorum. Futbol ve sonuç itibarıyla, önümüzdeki 60 puanın nasıl dağılacağını zaman gösterecek. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağımıza ve olacağımıza inanıyorum. Ben böyle inanıyorum, biliyorum herkese garip geliyor.

Ben, şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Hocanın takım üstündeki etkisi ve onlarla olan yakınlığı, benim için başka bir kriter, gözlem olacaktır. Hocanın şu ana kadar bu konularda başarılı olduğunu görüyorum.

ZİRVEDE KİMLER VARDI, NE KONUŞULDU

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Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü.

Nihat Özdemir ile görüşen Ahmet Nur Çebi, aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirdi.

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#Beşiktaş#Ahmet Nur Çebi#TFF

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