Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar! Cenk Tosun, Fenerbahçe, Tosic, Sergen Yalçın...

Ahmet Nur Çebi'nin TRT Spor'daki açıklamaları şu şekilde:

Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı.

Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler var sizin bilginiz var mı?

Nasıl bilgimiz olsun ki. Oyuncu bizimle olumlu konuşuyor, yöneticilerimizle olumlu konuşuyor. Son olarak 'Gel bu imzayı at bizden sonra da Beşiktaş'a hizmet et' dedim. Kendisi de bana 'Ben de böyle istiyorum başkanım' dedi.

"SERGEN YALÇIN KALMAK İSTEDİĞİ KADAR TAKIMIN BAŞINDA KALIR"

"Sergen Yalçın kalmak istediği güne kadar Beşiktaş'ta görevde olacaktır. Mustafa Denizli ile en son 3-4 yıl önce görüştüm. Hocalığını beğenirim ama bizim şu an çok iyi, çok başarılı bir hocamız var."

"LİMİTİMİZİ AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Tasarruf yapıyoruz, şampiyonluk beklemeyin gibi bir şey söz konusu değil. Tasarruf da yapacağız, şampiyonluğa da oynayacağız. Transfer limitimiz yok ama açmaya çalışacağız."

"VIDA VE LJAJIC İNDİRİMİ KABUL ETMEDİ"

"Domagoj Vida ile Adem Ljajic geçen sene maaş indirimini kabul etmedi. Bakarsınız bu sene kabul ederler."

"PORTO PİŞMAN OLDU"

"Vincent Aboubakar'ın sakatlığı bana göre yok. Çok güçlü bir çocuk, Porto da pişman oldu. Sakat olsa bile uçar. Valentine Rosier'i almak isteriz uygun durum oluşursa."

"EVERTON CENK'İ KİRALIK GÖNDERMEK İSTERSE GEREKENİ YAPARIZ"

"Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta görmek isterim. Everton kiralık göndermeyi düşünürse gerekeni yaparız. Yerli bir futbolcu, bu konuda sıkıntılarımız var. Ocak'ta durumuna bakarız. Cenk Tosun'a kapımız açık."

"ABDULLAH AVCI İLE ORTA YOLU BULACAĞIZ"

"Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yıllık 12 Milyon TL'den 3 sezonluk anlaşma yapılmış. Abdullah Avcı ile aramızda 20 Milyon TL'lik bir anlaşmazlık var. Kendisinin Beşiktaş'a saygısı olduğunu düşünüyorum. Sürecin henüz başındayız. Anlaşma sağlayıp orta yoluğu bulacağız."

DERBİ SONRASI HAKEM TARTIŞMALARI

"Derbide Beşiktaş'ın canı yandı. Emre Kocadağ'a 'Hakemle ilgili bir şey söyleme, genç hakemdir, olan oldu' dedim. Fenerbahçeli yönetici, benim algı yarattığımı söyledi. Maçın güzelliğini ortadan kaldırdı, gündemi değiştirdiler. Algı yaratmak için konuşmadım."

"Gazeteciler, hakemle ilgili soru sordu ve ben de yanıt verdim. Sanki soruyu ben sordum. Keşke Fenerbahçe Kulübü, ben açıklama yapmadan açıklama yapsaydı. Ben algı yapmadım, yanlış anlaşıldım sanırım. Zaten hakem de baskı altında kalmamış, bunu gördük."

"Fenerbahçe'ye saygım var, Ali Koç ile iyi ilişkilerim var. Aramızda bir dostluk var. Biz daha önce yenildiğimizde Ali Koç'a 'Çok kötü maç yönetti, canımız yandı' dedim. Ali Koç ise çıkıp 'Çok güzel maç yönetti' dedi."

"SERGEN HOCA TOSIC'İ İSTERSE..."

"Dusko Tosic sevdiğim bir oyuncu. Gittikleri ücretlerle geri dönmeleri mümkün değil. Başka ücretlerle olacaksa, olabilir. Tosic'i ben istesem bile hoca istemezse böyle bir transfer olmaz."

"KULÜPLER OLARAK TFF'YE BAŞVURU YAPTIK"

"14 yabancı kuralı nedeniyle kadroya yazamadığımız oyuncularımız oldu. TFF'den pandemi döneminde kadro dışı kalanları kadroya yazma talebimiz oldu. Üzerinde çalışıyorlar, bakalım ne olacak."