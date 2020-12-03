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Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması

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Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Dorukhan Toköz ile anlaşmanın an meselesi olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin TRT Spor'daki açıklamaları şu şekilde:

Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı.

Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler var sizin bilginiz var mı?

Nasıl bilgimiz olsun ki. Oyuncu bizimle olumlu konuşuyor, yöneticilerimizle olumlu konuşuyor. Son olarak 'Gel bu imzayı at bizden sonra da Beşiktaş'a hizmet et' dedim. Kendisi de bana 'Ben de böyle istiyorum başkanım' dedi.

Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebiden Dorukhan Toköz açıklaması

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