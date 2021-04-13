Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun, Ghezzal ve Aboubakar açıklaması!

Erzurumspor maçında ciddi şekilde sakatlanan ve sezonu kapatan Cenk Tosun'un son durumu hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi şu sözleri ifade etti;

Cenk henüz toparlayabilmiş değil. Psikolojik olarak da çok etkilendi. Moralsiz hissediyor. Ona moral vermeye çalıştık. Futbolda bunlar var. Olmasaydı iyiydi ama bazen bazı şeyleri kabullenebilen beyinler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah böyle olur.

''CENK BİZİM ÇOCUĞUMUZ, KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK''

Kiralık bile olsa, Cenk Tosun bizim çocuğumuz. Bu kapı, sonuna kadar kendisine istediği zaman, her dönem açıktır. Bu, onun için yeterli bir moral olacaktır diye düşünüyorum. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik.

Ahmet Nur Çebi, ayrıca Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar hakkında da konuştu;

Sadece Ghezzal değil diğer oyuncularımız ile yeni sözleşme için görüşmeler yapacağız. Ghezzal'ın emeğini takdir etmemek mümkün değil. Ben takımı bütün olarak değerlendiriyorum. Bu tür konular şu an gündemimizde yok. Zamanı geldiğinde, ilgili futbolcularla yolumuza devam etmek için her türlü istek ve arzu içerisinde olacağımızı belirtmek isterim.

Aboubakar'ın durumu hakkında doktorumuzla konuşuyoruz. Günden güne daha iyi duruma geliyor. İnşallah önümüzdeki maç kendisi hazır olur. Futbolcularımızın sağlığı bizim için önemli. Bir kayıp bile ligin kaderini etkileyebileceği için, bazen çok acele etmemek gerekiyor.

''ŞAMPİYON DİYEMEYİZ''

Beşiktaş Başkanı, şampiyonluk yarışı için ise ''Takımın morali çok iyi, kendilerini çok iyi, hazır hissediyorlar Ama söylemek zorundayım, daha 8 hafta var. Rakiplerimizin gücü ortada. Onların da hedefleri var. Rakiplerimize saygı olarak 'Şampiyon olduk' gibi söylemlerden kaçınıyoruz. Ancak herkesten 1 adım öndeyiz.'' sözlerini kullandı.

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