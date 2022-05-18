Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çarpıcı açıklamalar! TFF başkan adayı olacak mı? Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien İsmael sözleri...

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında siyah beyazlı kulübün gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarınının tamamı şu şekilde:

Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım.

Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı durumlar vardı. Hiçbir şekilde kasaya bir kuruşun girmediği, ödemelerin 6 aydan fazladır yapılmadığı, kendimizi çok sıkıntılı bir süreçte Beşiktaş'ın başkanı olarak bulduk. Önce konuları anlamak, sonra sıkıntılı kontratların yükünü kaldırmak ve tüm bunları yaparken sportif başarıyı kovalamak bizim için çok önemliydi. Bunu başardığımızı düşünüyorum.

Haberin Devamı

"KEŞKE DAHA ÇOK ADAY OLABİLSEYDİ"

28-29 Mayıs tarihlerinde Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağan Genel Kurul var. Beşiktaş'ın gerçek sahibi olan genel kurul üyelerimizin verdiği karar, yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın göstergesi olacaktır. Beşiktaş marka değerini daha yukarı çıkarmak adına keşke daha çok aday olabilseydi. Bunu çok arzu ettim. Bunu defalarca söylememe rağmen şu anki durumda ben de dahil olmak üzere iki adayın girdiği bir seçim haline gelmiştir. Diğer arkadaşa teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Beşiktaş'ta görev yapmak için talip olanlara içtenlik teşekkür etmek bizim görevimizdir.

Gözden Kaçmasın Ahmet Nur Çebi adaylık başvurusunu yaptı Haberi görüntüle

"4.5 MİLYAR TL KAÇINILMAZ SONDUR"

Göreve geldiğimiz dönemde borç 3.3 milyar TL idi. Şu anda borcun 4.5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Faiz ve kur farklarını üstüne koyduğumuzda 4.5 milyar TL kaçınılmaz bir sondur.

Beşiktaş için amatör branşların çok önemi var. Geldiğimiz seneni başında 10 milyon euro civarı olan amatörlerin zararı, bir sonraki sene 5'e, son sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir. Zamanla bunların bilançoya yansıyacağının bilinmesini çok önemsiyorum.

LJAJIC ÖRNEĞİ

Ljajic, Douglas ve birçok futbolcuyla imzalanan yıllık 3-4 milyon euroluk kontratlar gibi örneklere bakıldığında ana borçların nereden kaynaklandığını görmemek mümkün değil.

Haberin Devamı

Bu stadın iskanı yoktu. Bu stadın iskanını almak da bize nasip oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tesisleri yenilenmiştir.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNE TEŞEKKÜR

Pandemi gibi bir dönemde 3 kupa aldık. O dönemki hocamıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de gittik. Maalesef talihsiz bir süreç geçirdik ve puan alamadık. Hakem hataları, direklere çarpan toplar, şanssızlıklar ve sakatlıklar bizi kötü etkiledi. Kaliteli bir kadro kurmuştuk ancak şanssızlıklar, engellemeler, siz ne derseniz deyin başarıya engel oldu.

Gelecek dönemde genç oyuncularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir planla yenilenen kadrosu ile bir süreç başlatmak istiyouz. Ersinler, Rıdvanlar, Serdarlar, Güvenlerle devam edecek ve yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız.

Haberin Devamı

SORU - CEVAP BÖLÜMÜ

Yeni sezon için nasıl bir transfer bütçeniz olacak? Yıldız golcü beklentisi var ne düşünüyorsunuz? Rıdvan Yılmaz için de teklifler olduğunu biliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz?

Uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak çok kolaydır. Parayı veriyorsunuz, borcu yapıyorsunuz, eve gidiyorsunuz. Sonra sizden gelenler acısını çekiyor. Yıldız almak değil hedefimiz yıldız yaratmak olmalıdır. 20 kişilik takımda 3-4 tane kreatif, genç oyunculara örnek olacak oyuncular olacaktır. Özellikle santrforda bunu tercih ediyorum.

Genç oyuncularımıza teklifler geliyor. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece hiçbir çocuğumuz gitmeyecek. Şu an çok iyiler ve çok daha iyi olacaklar.

Haberin Devamı

SPOR YASASINA DESTEK

Durum geldiğimiz gün de zordu, şu anda da zor. Yalnızca şu an daha sağlıklı kontratlarımız var. Gelen yükün büyük parçası, buz dağının görünmeyen tarafı yerinde duruyor. Bu ağır sorunun daha fazla büyümemesi ve hafifletilmesi adına Spor Yasası çıkmıştır. Bunu yapanları eleştirmek haddimize değil. Biz bunu hak ettik. 100 yıllık camiaları çok büyük borçların altına soktur. Gelirler, borçların altındadır. Bunu sürdürülebilir değil. Biz de zorluklar için buradayız. Belki de bunun için aday sayısı az çıkmıştır. Bazıları iyi yönetmediğimi düşünmelerine karşın göreve talip olmadılar. Spor Yasası doğru ve bizi çok zorlayacaktır. Ancak bazı konularda problemler var. Yöneticilerin borç verip alma konusunda kısıtlamalar doğru değil. Zaman içerisinde bunların telafi edileceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

"HAKKIN OLANIN 10 KATINI İSTEYEMEZSİN"

Gençlerle yapılacak sözleşmeler yapılır. Ancak Beşiktaş'ın menfaatlerine zarar verilecek şekilde yapılmaz. Bir teklif geldi diye hakkın olanın 10 katını isteyemezsin. Bunu çocuklarımız yapmıyor ancak menajerler yapıyor. Bizim ilkelerimize, ücret politikalarımıza uydukları takdirde imzayı atarız. Beklemeyiz biliriz, bekletmeyi de biliriz.

TARAFTAR TOKEN TARTIŞMALARI

Token olayına neden girmedik? Diğer kulüplerin bu konularda öyle bahsettiğiniz gibi gelirler elde ettiğini düşünmüyorum. Bu konuda bilgi eksiğiniz var. Bu konuyu delege ettim ekibime, ben de karar vereceğim son aşamada ancak halen bekletiyoruz. Taraftar Token konusunda benim taraftarım bu token'ı aldığında bundan mağdur olmamalı. Bu konuda sık dokuyoruz biraz. Ama Beşiktaş bu işi beceremedi diye bir algı yaratılıyor.

TÜRK FUTBOLUNUN KURTULMASI İÇİN HAKEMLİK MÜESSESESİ SİL BAŞTAN YENİLENMELİ

Hakemlerle ilgili elinizi masaya vurduğunuzda, her maçtan sonra bağırdığınızda hakem problemini çözüyor olsaydınız, şu an halen konuşuluyor olur muydu? Demek ki sorun böyle çözülmüyor. TFF ve MHK Başkanı'nın istifa etmesini istemekle bu sorun çözülmez. Sorun hakemlerde. Genç hakemler gelmeşi. Hata yapacaksa genç hakemler yapsın.

TFF VE KURULLARINI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Bir operasyon yapıldı. Ancak eksik yapıldı. Beşiktaş'a zarar verenlerden kalanlar oldu. Eksik yapıldığı için operasyon gereken meyvesini veremedi. Eski hakemlerin hepsiyle vedalaşılmalı. Genç hakemlerin önü açılmalı. Demek ki ben üzerime düşeni yapmışım. Bizi eleştirecek şey bulamadıkları için hakem üzerinden yürüyorlar. Hakemler hata yaptılar, puan kayıplarına sebep oldular ancak ben bunun ilgili mücadelemi verdim. Yapılan operasyon da bunun ispatı. Eksik yapıldığı için sorunlar tam çözülmedi. Umarım yeni gelen yönetim bu sorunlar düzelir. Hatta TFF'nin tüm kurullara sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepsi taraflıdır. Hakem ve kurulları değişelim.

TFF BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Böyle bir düşüncem olsa Beşiktaş Başkanlığı için aday olmazdım.

HAKEMLERE ÇİÇEK VERİLMESİ

Geri dönen hakemlere çiçek verenler, operasyonu doğru bulmayanlar ve hakemlerin geri dönüşünü sağlayanlar, maçlardan sonra hakem mağduru olduklarını söyleyenlerdir. Hem mağdur olduğunu söylüyorsunuz, bunu düzeltmeye çalışanlara da yanlış yapıyorsunuz diyorsunuz.

"SERGEN YALÇIN 3 KEZ AYRILMAK İSTEDİ"

Hocamın arkasında durmaya kararlıyım. Önder Karaveli ve Sergen Yalçın'ın arkasında durmaya kararlıydım. Ancak Sergen hocam 3 kere kendisi ayrılmak istedi. Daha fazlası ona işkence etmeye girecekti. Sergen bizim evladımızdır, ona bu zorluğu yaşatamazdık.

"BEN HİÇBİR HOCAYI GÖNDERMEDİM"

Ben geldiğimden beri hiç hoca göndermedim. Avcı da dahil. Yalnızca gitmek isteyenlere gidin dedik. Arkalarında durma güvencesini de verdik. Ben Valerien Ismael'den çok eminim. Seçimlerine güveniyorum. Bugüne kadar bir U19 maçı yok. Her genç çocuğumuza maçlardan sonra nerede hata yaptığını anlatıyor. U19 hocalarına da nasıl oynamak istediğini anlatıyor. Onlara güvendiğini sık sık ifade ediyor. Kendisi gitmek istemediği sürece hocamın arkasında duracağım.

"BAŞARISIZ OLDUĞUMUZ BİR KONU BİLMİYORUM"

Pandemide 4 kupa kazandık. 1 milyar TL'lik gelir kaybına karşın borçları sürdürdük. Sportif başarılar elde ettik. Ben başarısız olduğumuz bir konu bilmiyorum. Hakem konusunu da izah ettim. Token konusunu da anlattım. Başarısız olduğumu düşünmüyorum. Benim başkanlığı bırakma gibi bir düşüncem yok. Benim görevim Beşiktaş taraftarını korumak, Beşiktaş'ı üzmemek. Birileri Beşiktaş'a zarar verdiğimi düşünüyorsa, yanlış düşünüyor.

"ALİ KOÇ'UN İŞİMİZİ BİZE BIRAKMASINI BEKLERDİM"

Bütün ailelere ve başkanlara saygım var. O videoda arkadaki arkadaş 'Masaya yumruğunuzu vurun' dediği için ben 'Şaklabanlık yapmam' dedim. Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam. Ali Koç'un sadece Beşiktaş maçından örnek vermesi beni zora sokabilecek bırakabilecek bir durum, ben bunu yanlış bulduğumu söyledim. Ali Koç zaten haksızlıklara, adaletsizliklere sesini yükselten bir arkadaşımız. Sadece bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Bir kuralara dayanıyorsa ve herkese eşit olarak davranılıyorsa bence uygulanmalı. Birinin işine yarıyor bu taraftan tutalım, birinin işine yaramıyor öbür taraftan çekelim denirse olmaz. Hak, adalet söz konusuysa elbette olsun. Ancak laf olsun diye de olmasın.

VIDA VE ATIBA KONUSU

Vida ile pazarlık ediyoruz. Eski kontratı bittiği için valizini topluyor olabilir. Anlaşamama ihtimali sebebiyle arkadaşlarına veda ediyor olabilir. Ancak biz kendisiyle devam edebiliriz. Şartlarımıza uyduğu takdirde bizimle olur.

Yabancı sınırıyla ilgili bir sorun olmazsa Atiba ile yola devam etmek istiyorum. Ancak Vida'nın şartları çok ağır. Bu şekilde bizimle olamaz. Vergilerle birlikte 5 milyon euroyu buluyor. Vida'dan faydalandık. Ancak neden 4'tü de 2 değildi. Artık 2 değil 1 olacak.