Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'te yayınlanan Sporun Manşeti programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'ya ödeme yapmaları gerektiğini vurgulayan Çebi, "Abdullah Avcı'ya bir ödememiz var. Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemelerin devam edeceği yönünde madde var" dedi.

Arda Turan hakkında da konuşan Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok" ifadelerini kullandı.