Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı itirafı!

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Pandemi çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Hem iletişim hem de ekonomik anlamda... Bununla da mücadele edeceğiz. Yönetim kurulu ekibimden çok memnunum, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Birkaç yöneticimiz Kovid-19'a yakalandı, bir yönetim kurulu üyemiz hastanede. Babasını bile kaybeden bir arkadaşımız var. Pandemide verdiğimiz bu mücadele saygıyla karşılanmalı, takdir edilmeli.

Aidatları başkaları tarafından yatırılan genel kurul üyelerine bunun tüzük olarak doğru olmadığını bildireceğiz. İyi niyetli olan genel kurulu üyeleri bunu yapmasınlar. Artık bu kaos bitsin, bunu yapmasınlar. Eski başkanlar, başkaları için aidat yatırma olayını bıraksınlar.

TFF DESTEK OLMADI

TFF, kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Bunu yüzlerine de söyledim, zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar. UEFA ve FIFA'daki haksız fesih olaylarında bile devreye girmediler.

UEFA'NIN YASAĞINA SEVİNİYORLAR

UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Dükkan kapalı, herkes evinde, futbolcu UEFA'ya gidiyor ve parasını alıyor! Zaten bizden sonra 4'e 1'e oynuyor, UEFA'nın başta bunu sorgulaması lazım. Milletin sahip çıkmadığı ortamda, bize sahip çıkacak tek yer Beşiktaş taraftarı ve genel kurul üyeleridir. Aklına ve tecrübesine ihtiyacımız olan Divan Kurulu'dur. Bu saldıranlar, %5'lik kesim, %95'lik kesim ise bunlarla uğraşmıyor. Bu %5, zaten başkalarının parasıyla aidat yatıranlar.

YAYINCI KURULUŞ BU TALEPLERİNDEN VAZGEÇMELİ

Kulüpler Birliği, kulüplerin birbirleriyle mücadele ettiği yer haline gelmiş. Dilerim bu düzelir. Umarım haklarımızı ve hukukumuzu beraber koruyabiliriz. Futbolcuya pandemi yok, kimseye pandemi yok, sadece kulüplere var! Yayıncı kuruluş indirim istiyor ama biz doğru bulmuyoruz. Onların düşüncesine yaklaşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Umarım bu anlaşmazlık biter. Yayıncı kuruluş bizi aşan taleplerinden vazgeçmeli.

SÜREKLİ PARA VER DENİYOR

Bize sürekli 'Para ver' deniyor. Beyler, bize 'Ver' demeyi bırakın, 'Para vermeden yönetin' deyin. Bizim para vermemiz sadece günün keyfinizi yaşamanızı sağlar. Bu sözlerin faydası yok. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin. Bankalar Birliği ile yeni anlaşma yapıyoruz. İstediklerimizin çoğunu alamayabiliriz ama eski anlaşmadan çok daha iyi anlaşma olacak. Biraz olsun nefes alabileceğiz.

KİMSE X TEKNİK DİREKTÖR DİYEMEZ

Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beİN Sports da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. 200 tane beİN Sports eder. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez.

BÖYLE BİR VAR İSTEMİYORUZ

VAR'ın Türk futboluna adalet getireceğinden hiç şüphem yok. Fakat VAR'ın yanlış kararlar vermesi kafalarımızı karıştırıyor. VAR, var olsun diye oraya konulmadı. Maçı doğru yöneten hakeme bile hatalı karar verdirecek VAR'ı istemiyoruz.

ABDULLAH AVCI İTİRAFI

Abdullah Avcı ile 36 milyon TL'lik bir anlaşmamız vardı. Ayrılan hocamız bile bunun doğru olduğunu söylemişti. Kendisi ile görüşeceğiz. UÇK'da bize dava açtı. Uzlaşacağımızı ümit ediyorum. Abdullah Avcı tazminatı konusunda agresif tavırlar içinde olmadı, teşekkür ederim. Trabzonspor'da görev yaparken, Beşiktaş'tan para almasının doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'tan yıllık 12 Milyon alırken, Trabzonspor'dan 4-5 milyon alıyor olması bizi ilgilendirmez. Hocamızın hak ettiği bir şey varsa verelim ama kendisine de yakışan bir şey olmalı. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Bir sürü futbolcu top oynamadan para alıyorsa, hocamıza da yakışan şekilde parasını veririz.

BOYKO İLE ARAS NEDEN ALINDI DİYE SORDUN MU?

Gökhan Töre neden alındı diye soruyorlar. Boyko ile Aras'ın neden alındığını sordun mu? Başarılı olursa 300-500 bin alacak arkadaşı soruyorsunuz, buna hepimiz karar verdik. Kararımızın da arkasındayım. Sakatlığı var, art niyetli soruyorsunuz

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