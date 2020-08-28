MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi net konuştu: Acilen 3 transfer yapmalıyız
GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi net konuştu: Acilen 3 transfer yapmalıyız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi net konuştu: Acilen 3 transfer yapmalıyız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi net konuştu: Acilen 3 transfer yapmalıyız
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın 3-1 kaybettiği PAOK maçında görülen eksikler transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, sağ bek, stoper ve santrfor arayışını hızlandıracaklarını belirterek, "Bu üç mevkiye acilen takviye yapmamızın şart olduğu bir kez daha görüldü. En kısa sürede transfer yapmamız gerek. Ancak bunun için de mevcut kadrodaki oyunculardan bazılarını göndermemiz gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Çebi, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin ve Douglas gibi oyunculara bir an evvel kulüp bulunması için menajerlerle görüştüklerini de söyledi.

Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi net konuştu: Acilen 3 transfer yapmalıyız

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle