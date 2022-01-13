Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Mayıs'ta aday olacağım!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bugün düzenlenen basın toplantısında Mayıs ayındaki seçimde aday olacağını resmen duyurdu.

İŞTE O SÖZLER

Çalıştığım arkadaşlarımın her zaman sonuna kadar yanında durdum. Buna Sergen Hocam da dahil. Eğer bir yanlışları varsa gereğini ben yaparım. 2023'Ten sonra ekonominin daha da zorlaşmasını bekliyoruz ama hiçbir dönem benim geldiğim 2-3 yıllık dönemdeki kadar zor olmayacak. Birçok temizliği yaptık, çok yorulduk ama onur duyuyorum. Mayıs ayında aday olacağım. Genel kurula çıkıp yaptıklarımın hesabını vereceğim ve aday olacağım. Beşiktaş başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlarımı aday olmaya davet ediyorum. Düğünlerdeki 'beşi bir yerde'ler gibi olmasınlar ama, tek başına aday olsunlar. Evet çok yoruldum ama aday olacağım. Tek aday olursam da çok üzülürüm.

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