Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.



Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.



Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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