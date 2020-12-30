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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!
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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

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Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı

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