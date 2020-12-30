Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için koronavirüs açıklaması

Daha önce testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci defa koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. 61 yaşındaki başkanın, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilmişti.

Çebi, 14 Mayıs 2020 tarihinde de koronavirüse yakalanmış ve yapılan tedavinin ardından iyileşmişti.

Beşiktaş, konuyla ilgili açıklamada bulunurken şu sözlere yer verildi;

Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

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