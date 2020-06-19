Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi formülü açıkladı: 2+12 yılda biter

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün mali durumu ile ilgili bilgiler verirken, 2+12 yıllık yapılandırma ile borçları bitirebileceklerini söyledi. Akatlar No: 1903’te Mehmet Üstünkaya Tesisleri’nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Çebi “Enkaz edebiyatı yapma” diyenlere kızdığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: Kamuoyuna doğru bilgi vermeyenlere kızıyorum. ‘Sen de oradaydın’ diyorlar. Evet oradaydım ama haberim yoktu. Bugün basketbol şubesinden sorumlu Umut Şenol, Emre Kocadağ’ın attığı imzayı bilir mi? Ama ben bilirim, çünkü ben başkanım.

'Paran yoktu, niye geldin?' diyorlar

Beşiktaş’ın borcuna çözüm üretmek için yönetim kurulu olarak yoğun mesai harcıyoruz. Mevcut durumda eğer ‘3 milyar borcu veririm’ diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personeller maaşlarını almamıştı. ‘Paran yoktu, niye geldin?’ diyorlar. Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek. Bunları okuyunca üzülüyorum. Borcun artmasında suistimal aramamalıyız ama bunu da göz ardı etmemeliyiz. Hata olabilir. Suistimal yoksa popülizm vardır. Bu borçlar ödenir. 2+12 yıl içinde bu borçlar kapanıyor.

Çalmayacağız, çaldırmayacağız

Pandemi sonrasında dünya futbolunda yeni bir yapılanma olacak. 25-30 milyon Euro’luk futbol bütçesiyle bu borçlar ödenir. Borçları düzene sokmak için 2 yıla ihtiyacımız var. Bu 2 yıllık süreç sonunda borcu düzene sokacağız, giderlerimizi düşüreceğiz. Buraya kadar yükü camiayla paylaşacağız. Sonrasında denk bütçeli Beşiktaş kuracağız. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Yastığa başınızı koyduğunuzda bunu bilmek bir güvencedir. Geldiğimizden bu yana yaptığımız çok iş var, çok hatayı düzelttik, şu anda bunların duyulmasını istemiyoruz. Bunları genel kurulda konuşacağım.

100 milyon dolarlık stat 168 milyon dolara bitti

Yöneticiyken stat inşaatında 3 ihale yaptık. Sonrasında ben ‘Keşif yapılmadan ihale yapılamaz’ dedim. Bunun ardından ihale komisyonu başkanlığından alındım, Ümraniye’ye yollandım. Satın alma komisyonunda ben yoktum. İhalede hile, hurda var mı bilmiyorum 2013’ün sonlarına doğru iyi gidiyorduk. Statla birlikte büyük bir heyecan geldi. Ancak 100 milyon dolarlık inşaat 168 milyon dolara bitti. Transferlerde hoyratça harcanan paralar nedeniyle stadın borcu bir türlü kapatılamadı. Eğer stat pahalıya yapılmasaydı, şu anda kulübün borcu 3’te 1 olurdu.

'Artık UEFA'ya yalvarmak yok'

Çebi ayrıca, “UEFA’ya yalvaran, borçsuzluk kağıdı için futbolcunun kapısına giden bir sistem olmayacak. Gelen para ödemelere kullanılacak. Ödemeleri Beşiktaş’ın geleceğini kurmak için yapacağız” dedi.