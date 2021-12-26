Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a bir mesajım var...

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Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Benim için eleştirilerin de kıymeti var. Olan tatsız hadiseyi de unutalım, geçelim. Burası Beşiktaş. Bu saatten sonra çok zor günler bizi bekliyor, herkesin birbirine sarılması gerekiyor. Eleştiriler bitince dönüp sarılalım.

KPMG raporunu bekledik. KPMG raporu neden geç çıkmış... Genel sekreterim dün açıkladı. İspat için, pandemiyi mi ortadan kaldıracaksınız? Çünkü niyet başka. Bu rapor, Beşiktaş için bir mali - idari dönüm noktasıdır. Hayırlı uğurlu olsun.

Biz bu raporu, söz verdik yapacağız diye. Bu işin geri dönüşü yok. Benim, eski yönetimin Futbol AŞ'sinde görevim yoktu. Başta ekonomiyle görevlendirildim, sonra futbolun başına geçmem istendi, sonra icra kurulu başkanı ol dediler. Başkan emir verdi, yapacaksın. Beşiktaş'ın başkanı emir verdiğinde yapacaksın. Biz böyle bir terbiye aldık. Ben doğuda görev almışım, onu yürütüyorken bana batının hesabını soramazsın.

Ben sadece 3 futbolcunun satışında destek verdim ve üstüme aldım. Birinde Cenk Tosun, ikincisi Atınç Nukan, üçüncüsü de Ersan Adem Gülüm.

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Ben, çıkan rapordan kaçmıyorum ki. O raporda benle ilgili ne varsa ben çekeceğimi çekeceğim diyorum, yok diyorlar kulaklarını kapatıyorlar.

Helallik vermeyecekmişim. Ya kardeşim, ben senden helallik istemiyorum ki. Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet, 'Fikret Orman paralar nerede' derken seni aklayacak bir rapor çıkarmaya çalıştım, al bu raporu git savun kendini. Nedir korkun? Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak, senelerce diyeceklerdi. Eğer haklıysan, buyur hallet. Rapor da senin.

Ben kumpasçı değilim, ben kimsenin altını oymadım.

Fikret beye de buradan mesajım var: Kardeş, seninle benim aramda helallik bir konu yok. Helallik alacaksak, ben senden alacağım. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra. Bana neler yaptığını burada anlatmayacağım.

Geldiğimiz günden beri bir futbolcumuza talip çıkmaz mı ya? Bir tane futbolcumuza alıcı çıkmadı. Satmadıklarımız hariç.

Sergen hoca, bizim çocuğumuzdur. Gurur duyduk. Şimdi Önder hocamız var, inşallah onunla da bu başarıları elde edeceğiz.

Hakemlerle ilgili Beşiktaşlıların canı yanıyor. Galatasaraylı ağlamaya başlıyor, ben onun yanında susmaya başlıyorum. Trabzonsporlu da dün ağlamaya başladı, çok ilginç.