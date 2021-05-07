Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Fatih Terim tabii ki alkışlayacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları şöyle:



“Derbiler değişik bir atmosferde oynanıyor. Galatasaray güçlü bir ekip. Şampiyon olmadan olundu demek doğru bir şey değil. Rakiplerimize saygımız var. Şu anda lideriz. Henüz şampiyon olmadık. İhtiyacımız olan puanları aldığımız zaman, şampiyon olduğumuzu ifade edebiliriz. Ayaklarımızı yere basmayı biliyoruz. Galatasaray maçının önemimi biliyoruz. Galatasaray’ın büyük bir camia olduğunu ve güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyoruz. Sergen hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. İçimde huzur var. Kendimi iyi hissediyorum.



Fatih Terim tabii ki alkışlayacak. Fatih Terim, yapacağını yapmasını gerekeni söylemiş. Kazanırsak tabii ki alkışlayacaklar.



Kadınlarımız bizim için çok önemli. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın kazandığı kupa, inanıyorum ki bize uğur getirecek.”

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