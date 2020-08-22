Son Dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum...'

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin sözleri şu şekildeydi;

Maliyetleri fazla olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 futbolcu var. Suçlamıyoruz ama bilgilendiriyorum. Bize 'Bir daha böyle bir kontratı hayatımız boyunca bulamayız, biz buradayız' cevabını verdiler. Ne yapabiliriz bilemiyoruz. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. İki yıl daha böyle devam edecek.

'BİZ BEŞİKTAŞIZ, EFENDİYİZ'

Harcama limitimiz 30 milyon euro'lara indi. Ayrılan topçuların yerine yenilerini koyma şansımız yok. Bu oyuncular gitmediği sürece yeni isimleri nasıl kadromuza katarız bilmiyorum. İndirim yapmadıkları müddetçe, yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap. Bunu bir başka takım nasıl yapıyor bilmiyorum. Biz Beşiktaşız, efendiyiz. Mevcut kontratları iptal etmek veya indirim almaktan başka çarem yok.

'GENÇLERE DÖNMEK ZORUNDAYIZ'

Özümüze, gençlere dönmek zorundayız. Bu sebeple Sergen Hocamızdan destek istedik. Doğru söylemleri var. Altyapıdan futbolcu var da mı ben oynatmıyorum dedi. Haklı. Eski kaptanlarımızdan futbol adamı Mehmet Ekşi'yle el sıkıştım. Altyapıyı ona teslim ediyoruz. Sergen Hoca ile birlikte çalışacaklar. Gelecek günlerde altyapıyla ilgili projelerimizi açıklayacağız.

PAOK MAÇI HAKKINDA

PAOK ile kardeşliğimizi, kartal amblemi olduğunu, beraber bazı şeyleri paylaştığımızı ifade eden mektubu göndereceğiz. Biz efendi gibi gider maçımızı oynarız, oradaki oyunlardan korkutularak üzerimize bir baskı kurulmak isteniyor. Biz Beşiktaş'ız, cesuruz. Biz 11 kişi gider görevimizi yaparız. Bize de bir şey olursa arkamızda daha çok var. Hallederler.

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