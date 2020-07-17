Son Dakika | Beşiktaş, Barış Atik ile ilgileniyor!

ÖZEL | Beşiktaş, son olarak Almanya Bundesliga 2 takımı Dresden forması giyen ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Barış Atik ile ilgileniyor.

BARIŞ ATİK KİMDİR?

Mannheim altyapısında yetişen ve kariyerinde daha önce Hoffenheim, Sturm Graz, Kaiserslautern, Darmstadt ve Dresden formaları giyen Barış Atik orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Barış Atik, genç yaş kategorileri dahil çıktığı toplam 239 maçta 53 gol atıp 44 asist yaptı.

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