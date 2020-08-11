Son Dakika | Beşiktaş Balotelli transferi için gemileri yaktı!

Beşiktaş transfer haberi... Mario Balotelli ve Marcelo operasyonu... Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de büyük hedefleri bulunan Siyah- Beyazlılar, forvet transferinde gaza bastı. Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında hücum hattını 2 isimle güçlendirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Aytemiz Alanyasporlu golcü Papiss Cisse’yle prensip anlaşmasına varmıştı. 35 yaşındaki golcünün ardından rotasını İtalya’ya çeviren Kara Kartal, Serie A ekibi Brescia’nın yıldız golcüsü Mario Balotelli için artık geri sayımda. 29 yaşındaki 1,89’luk forvetle yapılan görüşmelerde son olarak 2 milyon Euro’luk maaş teklifinde bulunan yönetim, tecrübeli isimden olumlu geri dönüş aldı. Tarafların, son pürüzleri gidermesinin ardından Balotelli’nin Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.



Aklı sadece Beşiktaş’ta

Beşiktaş’ta forma giydiği 1.5 yılda iki şampiyonluk yaşayan ve kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren Marcelo Guedes, Beşiktaş için geri sayıma geçti. Lyon’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan ancak en az onun kadar ailesinin de yeniden Türkiye’ye dönmek istemesi sonrası rotayı Siyah-Beyazlılar’a çeviren Marcelo, transferi konusunda elinden geleni yapıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin, tekrar takıma kazandırmak istediği, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da savunmanın liderliğini ona bırakmak istediği 33 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Juventus’u eledikleri rövanş maçından önce kulübüyle görüştüğü ve Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiğini bizzat Fransızlar’a ilettiği belirtildi.

Pazarlıklar da sıklaşacak

Ayrılık konusunda Lyon’dan gerekli kolaylığın sağlanmasını talep eden Marcelo’nun, bu hafta içerisinde ise Beşiktaş’la transfer görüşmelerini yürüten menaceriyle konuşacağı öğrenildi. Kara Kartal’ın, kendisine vereceği sözleri tutmasını isteyen ve kulübün tekrar başarılı dönemlerine kısa sürede geri döneceğine yürekten inanan Brezilyalı savunmacı, para konusunda da sıkıntı çıkarmayacak. Kısa süre içerisinde de Beşiktaş’ın, Lyon’la yaptığı pazarlıkları sıklaştırması bekleniyor. Marcelo’nun da alacaklarına karşılık bonservisini eline alarak, eski yuvasına dönmek konusunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)

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