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Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson ile devam etme kararı aldı. Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı.
Siyah beyazlı kulüp ile Atiba Hutchinson, 500 bin € + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Kanadalı futbolcu, 7 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu.
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