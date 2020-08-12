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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı
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Haber Giriş: 12.08.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı

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Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, 37 yaşındaki Atiba Hutchinson ile devam etme kararı aldı. Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzatma konusunda anlaştı.

Siyah beyazlı kulüp ile Atiba Hutchinson, 500 bin € + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.

Kanadalı futbolcu, 7 yıldır Beşiktaş forması giyiyordu.

Son Dakika | Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile sözleşme uzattı

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