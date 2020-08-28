Son dakika | Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'dan kadrosuna kattığı Hüseyin Atakan Üner'in transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş, Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
🦅 Beşiktaş'a hoş geldin Hüseyin Atakan Üner#BabadanMiras pic.twitter.com/65eHJHir31— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 28, 2020
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.
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