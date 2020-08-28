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GeriFutbol Son dakika | Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

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Son dakika | Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'dan kadrosuna kattığı Hüseyin Atakan Üner'in transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

Son dakika | Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

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