Son Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması! Diego Costa, Gedson Fernandes, Edin Dzeke, Kaan Ayhan...

Siyah beyazlıların transfer gündeminden Sergen Yalçın'ın imza sürecine kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, TRT Spor'a konuştu.

"İYİ Kİ SERGEN HOCAYI GETİRMİŞİZ BEŞİKTAŞ'A"

Başkan ve yönetim kurulunun ortak aklıyla Sergen Yalçın'ın takımın başına getirildiğini belirten Kocadağ, "Umarım lige yüzde yüz seyirci katılımıyla döneriz. EURO 2020'de favorilerim İtalya ve Belçika. Son sene hariç ülke puanı için üstümüze düşeni yaptık. Maalesef diğer takımlar yeteri kadar puan getiremedi. Bu sene de inşallah iyi sonuçlar alırız. Galatasaray ön eleme oynayacak. Onlara da başarılar diliyorum. Avrupa'da ve sonuçta bir Türk takımı. Kulüpte her gün ciddi anlamda borçla boğuşan bir ekip var, Başkan Ahmet Nur Çebi çok demokratik bir yapıda bir yönetim sergiliyor. Yönetim Kurulu güzel işler yapıp Beşiktaş'ın marka değerini yükseltiyor. Sergen hoca ile çok eskiye dayanan dostluğumuz var. Gençlik yıllarımızda futbolculuk döneminde hayranıydım. Başkanımız ve yönetim kurulunun ortak aklıyla Sergen Yalçın ismi ortaya çıkmıştı. İyi ki Sergen hocayı getirmişiz Beşiktaş'a." diye konuştu.

"BURAK YILMAZ 5 MİLYON TL FEDAKARLIK YAPTI"

Lille'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz hakkında konuşan Kocadağ, "Burak Yılmaz 5 milyon TL fedakarlık yaptı. Beşiktaş'ı yaşayan bir futbolcu. Lille'de şampiyonlukta büyük rolü oldu. Gurur duyuyoruz. Her şeyde hayır var. Bizden ayrıldı ama bambaşka bir yol açtı. Çok çalışkan, karakterli bir oyuncu" dedi.

Emre Kocadağ, yönetimle Sergen Yalçın arasında yaşanan ve yeniden anlaşmayla sonuçlanan görüşme sürecini anlattı.

"SERGEN HOCA İLE YÖNETİCİLER ARASINDA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la devam etmemeyi hiç düşünmediklerini belirten Kocadağ, 'Bir an önce anlaşalım, yola devam edelim' şeklinde söylemlerin olduğunu ben biliyorum. Bunu açık yürekle söyleyebilirim. Hoca ile transfer konusunda paralel düşüncelerimiz var. Sergen Yalçın ile yola çıkarken uzun vadeli düşündük. Sergen hoca transferde tek yetkili olmak istedi diye bir şey yok. Zaten hocamız dinlenmek istedi ve söyledi. Bu süreç maalesef manipüle edildi. Özellikle sosyal medya. Başımıza bela insanlar var. Habercilik şeklinde haber yapanları tenzih ediyorum. Biz de Sergen hoca da süreçten etkilendi. Sergen hocanın bizimle kontrat şartlarını konuşması gayet doğal. Sergen Yalçın dışında başka bir teknik direktör ile görüşmedik. Teknik direktör konusunda kesinlikle B planımız olmadı. Biz, Sergen hocayla anlaşacağımızı biliyorduk. Türkiye'nin en formda hocası ile bir sene daha beraberiz. Sergen hoca ile yöneticiler arasında herhangi bir problem yok. Scout ekibi Beşiktaş'a uyacak oyuncuları yıl boyu izliyor. Sergen hoca ile 2 kez görüştük. Biri başkanın evinde. İkincisi, benim evimde. Vay efendim başkan niye kalıp oraya gitmiş. Biz egomuzu bırakarak geldik. Gerekirse hocanın evine gideriz." diye konuştu.

"HULK'TA 2-3 SENELİK BİR SÖZLEŞMEYE GİRECEKTİK"

Hulk'la devre arasında görüştüklerini belirten Kocadağ, "Devre arasında Hulk'la iyi bir noktaya gelmiştik, olabilirdi. Orada bir Cenk Tosun alternatifi çıktı. Böyle bir fırsat gelince... Hulk'ta 2-3 senelik bir sözleşmeye girecektik, bunları düşünmek zorundaydık. Adam daha iyi olabilir ama dezavantajları vardı. Transfer yapmak zorundayız ama limitler bizi zorluyor. Biz Beşiktaş'ın kriterlerine uygun şekilde transfer yapacağız. Transferlerde oyuncuların profesyonellik seviyelerine önem veriyoruz. Bizim için transferde ekonomi, oyuncunun karakteri ve hocanın isteği önemli. Başarıda en önemli etken gününde yapılan ödemeler. Ghezzal ve Rosier fırsat transferleriydi." şeklinde konuştu.

SALİH UÇAN, DORUKHAN TOKÖZ...

Dorukhan'ın kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini ifade eden Kocadağ, "Salih Uçan pazartesi günü kampa katılacak. Atiba Hutchinson ile sözleşme imzalayacağız. Gökhan Töre ile sözleşme imzalamayı düşünüyoruz.Dorukhan Toköz kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini bize iletti." dedi.

Alex Teixeira'yla ilgili gelen soruya yanıt veren Kocadağ, "2 santrfor transferi yapmak istiyoruz. "Alex Teixeira ve Fernando, Beşiktaş'ta oynayabilecek seviyede. Serbest oyuncuların hepsine bakıyoruz. Sonuçta bonservisleri elinde. Şartlar ne olur, bizim istediğimiz şartlara gelir mi, bakmak lazım." dedi.

"DZEKO OLUR, BAŞKASI OLUR..."

Dzeko transferiyle ilgili konuşan Kocadağ, "Beşiktaş'ta hep bir üst düzey forvet oldu, yine olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur... Bunlarla görüşeceğiz, bunlar normal. Birini getirmek için uğraşacağız." dedi.

DIEGO COSTA ŞARTLARI UYARSA...

Costa, Dzeko gibi oyuncuları herkesin kadrosun görmek isteyeceğini belirten Kocadağ, "Diego Costa'nın bonservisi elinde, bizim şartlarımıza uyarsa olur. Birçok kulüp ilgileniyordur. Ancak projeye inanıyor mu, biz oyuncuya inanıyor muyuz, hoca inanıyor mu? Bu denklemler bir araya gelirse transfer olur. Bir oyuncuya yakınız gibi bir şey yok. Bahsettiğimiz isimler üst düzey oyuncu. Marko Arnautovic, Dzeko, Costa gibi isimlerden birini kadroya katmak güzel olur. Hulk ile ilgilendik, sözleşmesi var. Bu isimleri tartışacağız." dedi.

CYLE LARIN'İN FİYATI BELLİ

Kanadalı golcüye teklif gelmediğini söyleyen Kocadağ, "Cyle Larin için henüz teklif yok. Devre arası teklif geldi ama değerlendirmeyi düşünmedik. Zaten kadro sıkıntılıydı. Biz onunla uzatmayı düşünüyoruz. Kanada Milli Takımı'na gidecek sonra görüşeceğiz. Larin tarzı oyuncuların rakamları belli. Bir teklif gelirse bu rakamları isteriz." dedi.

"KAAN AYHAN'I İSTİYORUZ"

Kaan için kulübüyle görüşeceklerini söyleyen Kocadağ, "Kaan Ayhan 'Hayır' denebilecek bir oyuncu değil. Hem Türk, hem de birçok bölgede oynuyor. Kulübüyle görüşmeyi planlıyoruz. Kadromuzda görmek isteriz." diye konuştu.

"GEDSON FERNANDES BİZE ÖNERİLDİ"

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson'la ilgili soruya yanıt veren Kocadağ, "Gedson Fernandes için bize önerildi. Ancak gündemde değil. Çünkü Benfica satmak istiyor. Kiralamak isterlerse, bakarız Sergen Hoca isterse, talip oluruz." cevabını verdi.

"KARAMAN'LA İLGİLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Milli oyuncuyla transferde belli bir noktaya gelindiğini söyleyen Kocadağ, "Kenan Karaman'la ilgili bir noktaya geldik. Ancak şartlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim istediğimiz şartlara gelirse, olabilir. Bu görüşmelerin %80'ini Erdal Torunoğulları yürütüyor." dedi.