MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri
GeriFutbol Son Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 23:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldıkları Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Hakem hatalarına sığınmayacaklarını belirten Emre Kocadağ, "Az önce hocamızla konuştuk. Oyuncularımızın morali yüksek. Bu işi buraya getiren oyuncular ve teknik ekibin bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Biz artık hakem hatalarını konuşmayacağız. Bu bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Son maç 90 dakika. İnşallah alıp şampiyon olacağız. Bugün olmadı, avantaj bizde, Allah'ın izniyle cumartesi bu takım şampiyon olacak." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi