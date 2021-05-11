Son Dakika: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan şampiyonluk sözleri

Hakem hatalarına sığınmayacaklarını belirten Emre Kocadağ, "Az önce hocamızla konuştuk. Oyuncularımızın morali yüksek. Bu işi buraya getiren oyuncular ve teknik ekibin bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Biz artık hakem hatalarını konuşmayacağız. Bu bahanelerin arkasına saklanmayacağız. Son maç 90 dakika. İnşallah alıp şampiyon olacağız. Bugün olmadı, avantaj bizde, Allah'ın izniyle cumartesi bu takım şampiyon olacak." diye konuştu.