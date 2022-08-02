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Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini bitirdi! Yıldız sol bekin maliyeti belli oldu

#Transfer#Beşiktaş#Arthur Masuaku
Son dakika: Beşiktaş, Arthur Masuaku transferini bitirdi Yıldız sol bekin maliyeti belli oldu
İsmail ER

Rıdvan Yılmaz’ın Rangers’a transfer olmasının ardından sol bek için Kongolu yıldızı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden West Ham’da forma giyen 28 yaşındaki sol beki 2.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiraladı. Masuaku geçeceği sağlık kontrollerinin temiz çıkması durumunda Beşiktaş ile resmen imzalayacak.

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Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak kadro için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın İskoç Ligi takımlarından Rangers’a transferinin ardından sol bek bölgesine Arthur Masuaku’yu transfer etti. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanmasının ardından dün İstanbul’a gelirken, sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 2.2 MİLYON EURO

Kartal, Masuaku için West Ham’la yaptığı görüşmelerde oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralamak için el sıkıştı. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibinden her sezon için 1.5 milyon Euro kazanan futbolcunun maaşının 800 bin Euro’luk kısmını karşılayacak. Beşiktaş performansından memnun kalması durumunda ve kariyerinin geçmiş dönemlerindeki gibi diz problemi olmaması durumunda isterse sezon sonunda oyuncuyu 2.2 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle kadrosuna katabilecek.

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MEVCUT PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Yunan ekibi Olympiakos’tan 2016’da 7 milyon Euro bonservisle West Ham’ın yolunu tutan Masuaku’nun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Teknik direktör Moyes’un da yolların ayrılması yönünde rapor verdiği Masuaku, Kongo Milli Takımı ile 11 maça çıkarken, 1 gole imza attı. Yıldız sol bek, West Ham ile çıktığı 128 maçta 2 gol, 10 asistle oynadı. Bu futbolcu ile ilgili tek çekince dizindeki problem. Masuaku, son olarak 2020- 21 dizinden ameliyat olurken, bu nedenle 20 maçta forma giyememişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Arthur Masuaku

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