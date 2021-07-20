Son Dakika: Beşiktaş aradığı stoperi Almanya'da buldu! Takımı küme düşünce transfer...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş önemli yıldızlarla görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gündeme gelen son isim ise bonservisi elinde olan Alman stoper Shkodran Mustafi oldu.

Son olarak Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen tecrübeli oyuncu menajerler aracılığıyla stoper arayan siyah-beyazlılara önerildi.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY ÇIKTI

Takvim'de yer alan habere göre; 29 yaşındaki yıldız oyuncu Schalke ile Bundesliga 2'de mücadele etmek istemediği için yeni sözleşme yenilemedi. 1 Temmuz'dan itibaren de boşta… Siyah-Beyazlılar, bir dönem Fenerbahçeli Mesut Özil ile Arsenal'de beraber forma giyen Alman stoperin şartlarını öğrendikten sonra menajerine dönüş yapma kararı aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da Alman stopere sıcak baktığı öğrenildi.