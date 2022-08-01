Son dakika: Beşiktaş aradığı sol beki İngiltere'de buldu! Anlaşma sağlanan Arthur Masuaku, İstanbul'a geliyor

Milli sol beki Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a gönderen Beşiktaş, aradığı sol beki İngiltere'de buldu.
İlk olarak İsveç ekibi Hammarby'den Jeahze'yi gündemine alan Siyah-Beyazlılar, Iraklı oyuncu gelmek istemesine rağmen kulübünü ikna edememişti.
Sol bek arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, West Ham'dan Arthur Masuaku'ya yönelirken oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Demokratik Kongolu sol bek oyuncusu ile anlaşma sağlayan Beşiktaş, Masuaku’nun bu gece 00.05’te İstanbul’a geleceğini açıkladı.
West Ham'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Masuaku, geçen sezon West Ham'da 13 Premier Lig maçına çıktı ve 1 gol attı.