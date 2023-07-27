Son dakika: Beşiktaş, Ante Rebic'in transferini tamamladı! Oyuncunun maliyeti belli oldu

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Daniel Amartey ve Jean Onana’yı renklerine bağlayan Beşiktaş, geçen yıldan bu yana takip ettiği Ante Rebic ile her konuda anlaştı. Kartal Rebic için haziran ayında kiralama formülü için Serie A’nın dev kulübü Milan’ın kapısını çalmış ancak ret yanıtı almıştı. Daha iki yıllık sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncuyu bonservisi ile göndermeyi amaçlayan İtalyan ekibi beklediği teklifleri alamayınca mecburen kiralama seçeneğini masaya yatırdı. Beşiktaşlı yöneticiler bir kez daha Milano’ya giderek oyuncunun yaklaşık 5 milyon Euro olan yıllık garanti ücretinin yarısını karşılamayı teklif etti.

MİLAN’DA GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Uzun pazarlıkların ardından Milan 2.5 milyon Euro bedelle Rebic’i kiralamayı kabul etti. Ayrıca Beşiktaş, oyuncunun yıllık ücretinin 2.8 milyon Euro’luk kısmını ödemeyi taahhüt etti. İki sezon önce Eintracht Frankfurt’tan Milan’a transfer olan 29 yaşındaki sol kanat, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 resmi maçta 29 gol ve 17 asistle oynasa da sakatlıkları nedeniyle son iki sezonda sadece 33 karşılaşmaya çıkabilince gözden düştü. Nitekim teknik direktör Stedano Pioli de Rebic’i kadroda düşünmeyince yönetim yıldız oyuncuyu Beşiktaş’a kiralık vermeyi uygun gördü.

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VE CEYHUN KAZANCI GiTTi

Beşiktaş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2021 yılında Beşiktaş Futbol A.Ş.’de genel müdürlük görevine getirilen, 2022’den bu yana genel müdürlük ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Kazancı’nın teknik direktör Şenol Güneş’le sıkıntı yaşadığı biliniyor. Kazancı’nın, başkan Ahmet Nur Çebi’nin ısrarlarına karşılık ayrıldığı öğrenildi.

REBiC GEÇEN SEZON MiLAN’DA NE YAPTI

2022/23 MAÇ iLK 11 GOL ASiST

Serie A 23 10 3 2

Süper Kupa 1 - - -

Şamp.Ligi 7 2 - -

TOPLAM 31 12 3 2