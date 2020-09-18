Son dakika: Beşiktaş Anltalyaspor maçı iptal mi olacak? Antalyaspor'da koronavirüs vakaları..

Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor’un koronavirüs testlerinde çok sayıda oyuncunun pozitif çıkması nedeniyle uçuş iptal edildi, kafile İstanbul’a gelemedi.

Beşiktaş maçı öncesinde Antalyaspor’un yaptırdığı Covid-19 test sonuçlarında, çok sayıda oyuncunun pozitif çıktı.

Kafile henüz İstanbul’a gelemedi. Oyuncular şu anda ikinci testten geçiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor.

Ancak Antalyaspor'da Beşiktaş kafilesinde yer alacak kişilerin neredeyse tamamına yakınının koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle karşılaşma ile ilgili verilecek karar merak konusu.

14 OYUNCU KURALI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanıyor.