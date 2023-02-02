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Son dakika: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı!

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#Beşiktaş#Transfer#Amir Hadziahmetovic
Son dakika: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 17:08

Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'î kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

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Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, Bosna Hersekli futbolcu için Konyaspor'a 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak kısmı da Konyaspor'a gidecek.

Beşiktaş'a 4,5 yıllık imza atan Hadziahmetovic bu sezon ikinci yarıda 580 bin euro, sonraki 4 sezonda ise yıllık 1 milyon 160 bin euro garanti ücret alacak. 25 yaşındaki futbolcu garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve maç türüne göre maç başı 10 bin euroyu geçmeyecek şekilde prim alacak.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Şenol Güneş ve yeni takım arkadaşları ile tanışan Amir Hadziahmetovic, büyük bir camiaya geldiğini ifade etti ve takım halinde kenetlenerek hedeflere yöneldiklerini söyledi.

KAP'a yapılan bildiri şu şekilde:

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Profesyonel Futbolcu Amir Hadziahmetovic’in transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü Konyaspor ile sözleşme imzalanmıştır. Konyaspor Kulübü'ne 3.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu'nun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde, sonraki transfer gelirinin %20'sini aşmayacak şekilde Şirketimiz tarafından Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar dört buçuk yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 1.160.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.

Son dakika: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

Son dakika: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

Son dakika: Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini resmen açıkladı

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#Beşiktaş#Transfer#Amir Hadziahmetovic

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