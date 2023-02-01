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Son Dakika: Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferini bitirdi! Bugün İstanbul'a geliyor...

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray
Son Dakika: Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferini bitirdi Bugün İstanbula geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 08:36

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Amir Hadziahmetoviç bugün İstanbul'a geliyor. Yetenekli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlı ekibin anlaşmaya vardığı yetenekli oyuncu, bugün İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan 23 yaşındaki futbolcu, ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

Amir Hadziahmetoviç transferine ilişkin resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

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BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A ÇALIM

Günlerdir süren pazarlıklarda Beşiktaş, Konyaspor’a 3 milyon Euro teklif etti. Siyah beyazlı ekip teklifine ayrıca oyuncunun 25 maç forma giymesi halinde 1 milyon Euro’luk bonus ekledi.

SONRAKi SATIŞTAN PAY

Konyaspor cephesi ilk etapta, bonus sürecinin uzun olması nedeniyle Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakmadı. Galatasaraylı yöneticiler de dün Boşnak oyuncu için direkt 4 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Bunun üzerine Beşiktaş 3 milyon Euro’luk bonservis ücretinin yanındaki bonusları artırırken sonraki satıştan yüzde 20 pay taahhütü verdi ve yeşil beyazlıları ikna etti.

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BEŞiKTAŞ’I iSTEDi

Transfer süreci boyunca Beşiktaş’a gitmek istediğini belirten Amir 4.5 yıl için toplam 3 milyon Euro alacak. Böylece transferin Beşiktaş’a maliyeti 6 milyon Euro olacak. Transferin bugün resmen açıklanması ve Boşnak oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray

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