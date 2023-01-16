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Son Dakika: Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović transferi için görüşmelere başladı! İlk teklif...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Amir Hadžiahmetović#Konyaspor
Son Dakika: Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović transferi için görüşmelere başladı İlk teklif...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 14:39

Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović’i transfer etmek için Konyaspor’la görüşmelere başladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović’i transfer etmek için Konyaspor’la görüşmelere başladı.

Orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında forma giyen ve transfer dönemlerinde büyük takımların da gündemine gelen oyuncu için siyah beyazlıların teklifi de netleşti. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, oyuncu için Konyaspor'a 2.5 milyon euro resmi teklifte bulundu.

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Amir Hadžiahmetović ile ilgilenen bir başka takım ise İngiltere'den...

Burnley kulübü de oyuncu resmi teklifte bulundu. 

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