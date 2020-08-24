Son dakika | Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer etti

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton transferlerini bitiren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.

BeIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Atakan Üner için Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve bir sonraki satıştan %20 pay verecek.

Kırmızı-lacivertlilerin 2018’de Yukatel Denizlispor’dan 4 yıllığına transfer ettiği 21 yaşındaki Atakan, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı. Atakan, Ümit Milli Takım’da 5 kez, U18 ve U16’da 3’er kez ay-yıldızlı formayı terletti.

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