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Son dakika: Beşiktaş, Alman teknik adam Thomas Letsch'i takımın başına getirmek istiyor

#Transfer#Beşiktaş#Thomas Letsch
Son dakika: Beşiktaş, Alman teknik adam Thomas Letschi takımın başına getirmek istiyor
İsmail ER

Siyah beyazlılar, Alman teknik adamı göreve getirmek istiyor. Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, genç isimlerle iyi çalışan, altyapı teknik adamlığı deneyimi bulunan bir isim olan Thomas Letsch ile temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Ceyhun Kazancı’nın Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Letsch için kulübü Vitesse’yi de ikna etmeye çalışacak.

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Beşiktaş Sergen Yalçın’ın istifası sonrası sezonu Önder Karaveli ile tamamlama kararı alsa da yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek, Kenan Koçak ve Şenol Güneş ile temas kursa da listenin en tepesinde bir Alman teknik adamın, Thomas Letsch’in ismi var...

Aralıkta da görüşülmüştü

Letsch’in ismi siyah beyazlılarda ilk kez gündeme gelmiyor... Aralıkta Bruno Pinheiro ile anlaşmanın suya düşmesinin ardından Genel Menajer Ceyhun Kazancı, Thomas Letsch ile görüşme gerçekleştirmiş, o dönem görüşmeler olumlu gitse de yönetim Karaveli ile sezon sonuna kadar devam kararı almıştı. Beşiktaş bu gelişmeye karşın Letsch’ten vazgeçmedi.

Kazancı masaya oturacak

Gelecek sezon genç ve dinamik bir kadro kurmayı planlayan siyah beyazlılar, genç isimlerle iyi çalışan, altyapıya değer veren bir isim olan Thomas Letsch ile temaslarını sıklaştırdı. Genel Menajer Ceyhun Kazancı’nın Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı için sezon sonu Vitesse ile masaya oturması ve Hollanda ekibini ikna etmesi bekleniyor.

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