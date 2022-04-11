Son dakika: Beşiktaş, Alexander Sörloth için transfer masasında

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Valerien İsmael yönetiminde ilk galibiyetini Alanyaspor karşısında farklı bir skorla alarak moral bulan Beşiktaş’ta yeni sezonun planlamaları için de çalışmalar devam ediyor. Oynamadan para kazanan oyuncuların sözleşmesinin tamamlanmasıyla rahat nefes alacak olan siyah beyazlılar orta sahasını Gedson Fernandes ile takviye ederken hedef hücum hattını da yine Türkiye’yi ve Süper Lig’i yakından tanıyan bir oyuncuyla güçlendirmek. Gündemin ilk sırasında Trabzonspor’da gol kralı olan Alexander Sörloth var.

2 sezondur düşüşte

Bordo mavililerle 49 resmi maçta 33 gol, 11 asistlik performansa imza atan Sörloth sergilediği bu performansın ardınndan 20 milyon Euro bonservisle Leipzig’e gitti. Alman ekibi ile 2025 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan Sörloth bir türlü Türkiye’deki performansına ulaşamadı. Alman temsilcisinde 37 maçta 6 gol, 3 asistli bulunan Norveçli bu sezon Real Sociedad’a kiralanırken İspanya’da da umduğunu bulamadı. La Liga ekibinde de 36 maçta 5 gol, 1 asisti bulunan 26 yaşındaki futbolcunun mevcut piyasa değeri şu 12 milyon Euro.

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Leipzig ile temasa geçildi

Yaşadığı durgunluğa rağmen oyuncunun potansiyeline güvenen Kartal, Sörloth’un bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temaslara başladı. Alman ekibi ile futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için görüşmeler sürüyor. Bu arada İsmael de Sörloth ile ilgili Alanya

maçı sonrası “İsim vermeyi doğru bulmuyorum. Bu noktada değiliz. Tabii ki Ceyhun Kazancı ile yakın temastayız. Önümüzdeki sezonla ilgili planları konuşuyor ve çiziyoruz. Şu an hazırlandığımız şey, en güçlü şekilde sezonu tamamlamak” demekle yetindi.