MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

UEFA Avrupa Ligi’ne 3. eleme turundan itibaren katılacak Beşiktaş ve Alanyaspor’un, 2. ön elemede Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Alanyaspor'un ve 2. turu geçmesi halinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakipleri belli oldu

ALANYASPOR'UN RAKİBİ

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils (Letonya) - Rosenborg (Norveç) turunun galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor maçını deplasmanda oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Rio Ave (Portekiz) turunun galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş maçını evinde oynayacak.

TURU GEÇMESİ HALİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü elemesi halinde Galatasaray 3. turda Renova (Kuzey Makedonya) - Hajduk Split (Hırvatistan) galibiyle karşılaşacak. Galatasaray maçını evinde oynayacak.

MAÇ PROGRAMI

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu 17 Eylül'de, 3. eleme turu ise 24 Eylül'de tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak.

Son Dakika | Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakipleri belli oldu

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle