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Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol! Sergen Yalçın'ın 'özlü sözü' akıllara geldi...

#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol Sergen Yalçının özlü sözü akıllara geldi...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u konuk ettiği mücadelede, futbol sahalarında ender görülen bir gol kaydedildi. Siyah-beyazlıların Brezilyalı orta sahası Josef de Souza'nın orta sahadan ceza sahasına çıkardığı top, Batshuayi ve Deli'nin çarpışması sonrası kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. Golün ardından Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın sarf ettiği sözü yeniden gündeme taşıdı.

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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk ederken, siyah-beyazlıların bulduğu ikinci golde ilginç anlar yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor maçına göre 8 değişiklikle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdaki sakatlıkların ardından zorunlu değişikliklere gitti.

Canlı Anlatım: Beşiktaş Adana Demirspor maçı

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Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan ama sakatlık yaşayan Mehmet Topal ile Necip Uysal, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice N'Sakala ve Kenan Karaman, 6. hafta mücadelesine yedek başladı.

Sergen Yalçın, son lig maçında yedek başlattığı Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ı ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

ROSIER VE WELINTON FORMALARINA KAVUŞTU

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Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Welinton da 6. hafta maçında ilk 11'de görev alırken, hastalığı geçen Valentin Rosier de formasına yeniden kavuştu.

Geçen hafta sağ bekte oynayan Necip'in yerine Adana Demirspor karşısında Rosier görev aldı. Mehmet Topal'ın yerine ise stoperde Welinton şans buldu.

Siyah-beyazlı ekipte orta sahada Atiba'nın yerine Pjanic, Salih Uçan'ın yerine de Oğuzhan forma giydi.
Orta sahanın sağında Ghezzal oynarken, sol kanatta Larin görev yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Josef de Souza ve Michy Batshuayi, Adana Demirspor karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Can Bozdoğan ile Güven Yalçın yedekler arasında yer aldı.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol Sergen Yalçının özlü sözü akıllara geldi...

CEZA SAHASINDA İLGİNÇ KARAMBOL

Francisco Montero'nun 20. dakikadaki golünün ardından Beşiktaş 43. dakikada skoru 2-0'a getirirken, gol öncesi ceza sahası içerisinde ilginç bir karambol yaşandı.

Beşiktaş'ta orta sahada topla buluşan Josef de Souza, ceza sahasına koşu yapan Batshuayi'ye doğru yüksek bir top attı. Adana Demirspor stoperi Deli, Batshuayi ile ceza sahası içerisindeki ikili mücadele esnasında yerde kaldı. Josef'in attığı topa doğru yönelen kaleci Ferhat da Deli ve Batshuayi ile çarpışıp yerde kalınca top kaleye doğru yönelip ağlarla buluştu.

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Golün ardından 3 oyuncu da yerden kalkamazken, konuk ekip Adana Demirspor futbolcuları pozisyona faul itirazında bulundular.

Hakem Ali Palabıyık, VAR odası ile yaptığı görüşmeden sonra golü geçerli saydı ve Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol Sergen Yalçının özlü sözü akıllara geldi...

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Golün ardından sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

Sergen Yalçın Rıdvan Dilmen'in yorumcu olduğu programda, "Topun gözü vardır derler, sen vur; inanarak vurursan o gideceği yeri bilir diye bir söz var" diye konuşmuştu. O sözlere ise Rıdvan Dilmen'in cevabı, "İlk defa duyuyorum bu atasözünü senden" demişti. Daha sonrasında ise Sergen Yalçın, "Bunu ben uydurmuş olabilirim. Geçen birisi daha sordu bana. Bu sözü kim söylemiş diye" ifadelerini kullanmıştı.

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JOSEF'İN KARİYERİNDE BİR İLK

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Adana Demirspor'a karşı kaydettiği golde bir ilki yaşadı.

Siyah-beyazlıların bu sezonki en başarılı isimlerinden olan Josef, kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atmış oldu.

MONTERO KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Beşiktaş'ın genç stoperi Francisco Montero, bu sezon kariyerindeki ilkleri yaşıyor.

Profesyonel kariyerinin ilk golünü geçtiğimiz hafta içi Borussia Dortmund'a karşı kaydeden Montero, Adana Demirspor'a karşı da kariyerinin ilk lig golünü atmış oldu.

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Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol Sergen Yalçının özlü sözü akıllara geldi...

PJANIC VODAFONE PARK'TA COŞUYOR

Siyah-beyazlıların dünyaca ünlü transferi Miralem Pjanic, Vodafone Park'ta oynadığı maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Boşnak oyuncu, forma giydiği 3 maçta 3 asist yaparak Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden oldu.

Son Dakika: Beşiktaş - Adana Demirspor maçında ilginç gol Sergen Yalçının özlü sözü akıllara geldi...

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig